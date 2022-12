Els menús de Nadal més cars del segle

La inflació es nota en els principals productes dels àpats de Nadal. El marisc congelat acumula una pujada que frega el 8,5% i el llagostí cuit val ara un 15% més que l'any passat. És per això que molts es plantegen comprar producte prèviament congelat per estalviar. Però compte, perquè els majoristes avisen que amb l'increment del preu de la llum els congelats ja no surten tan bé de preu, i sovint el més econòmic és comprar producte fresc i congelar-lo a casa.