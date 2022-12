Eva Isanta és una de les actrius més conegudes del país gràcies a les seves interpretacions al món del teatre i la televisió. Actualment, és la mestra de cerimònies a 'The Hole X', un show de varietats que barreja l'ambient del club, el teatre, el circ i el cabaret i on passen coses molt sorprenents.

A 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, l'actriu ha reconegut que aquest projecte teatral ha estat tot un repte: "No és només portar molt bé el ritme de la comèdia, després hi ha acrobàcies, circ, volem, has de cantar, ballar. De sobte, vaig sentir que era una proposta d'actriu americana i em vaig dir: ho he de fer. És una bogeria".

“La norma a 'The Hole X' és que el que passa al forat, es queda al forat.“

Més de dos milions i mig de persones han vist aquest espectacle en alguna de les seves edicions. La intèrpret assegura que és una experiència que s'ha de viure, mínim, un cop a la vida: "L'experiència és tan potent i tan divertida que cada show és diferent. Mai sabem el que passarà. Un dia em vaig menjar una taula."

Inicis a 'Farmacia de guardia' La trajectòria d'Eva Isanta és molt extensa, però la televisió ha estat qui li ha donat la popularitat, començant per la mítica sèrie 'Farmacia de guardia', la primera sitcom que es va fer a Espanya. "A mi em va marcar moltíssim. Jo només havia fet teatre, a més, era molt jove, tenia divuit anys. Fer una sèrie de televisió i convertir-te, de sobte, en una persona famosa em va venir una mica gran. Però va ser una lliçó personal molt bonica i vital", ha afirmat l'actriu a Tània Sarrias.