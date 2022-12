Eva Isanta, 'Alcarràs' i Barcelona Gay Men's Chorus

Programa especial de 'Punts de vista' des del recinte de Sant Pau amb una actuació molt especial del Barcelona Gay Men's Chorus. L'actriu Eva Isanta ha presentat l'espectacle 'The Hole X' on fa de mestre de cerimònies i els protagonistes de la pel·lícula 'Alcarràs', Montse Oró, Josep Abad i Xènia Roset, han explicat com ha influït la repercussió del film a les seves vides.

A més, Jaume Borja, Dolo Beltran i Miriam Tortosa han fet un recorregut pel recinte de Sant Pau per mostrar els punts perduts d'un dels llocs més emblemàtics de Barcelona.