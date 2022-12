Pere Aragonès s'alia amb Sánchez en la pugna del TC

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertit al Parlament que el bloqueig institucional provocat pel TC "és un escàndol democràtic" i l'atribueix al procés de negociació entre la Moncloa i la Generalitat. "És en el marc d'una proposició de llei en el marc d'aquest procés de negociació en què tota la dreta judicial s'ha aixecat togues amunt per intentar impedir que puguin avançar alguns preceptes que s'havien introduït", ha assenyalat Aragonès durant la sessió de control al Govern

El president català situa la taula de diàleg com a causa de la "crisi institucional" en l'Estat i ha garantit a Pedro Sánchez que "no mirarà per a un altre costat" davant el fet que "la dreta judicial s'hagi aixecat togues a dalt per a impedir" la reforma del Codi Penal".

Aragonès ha titllat la "crisi institucional de l'Estat com un escàndol democràtic ", ja que la cúpula del poder judicial està "capturada pels interessos de la dreta espanyolista" per a "anar contra majories democràtiques, parapetar-se en les institucions, impedir la seva renovació i actuar com a tercera cambra parlamentària ".

Els pressupostos per l’any vinent

El president de la Generalitat també ha aprofitat per tornar a reclamar al PSC-Units i a Junts, que no posposin innecessàriament l'aprovació dels Pressupostos. De moment, el Govern ja dona per aparcada la possibilitat de portar-los al Parlament sense comptar amb prou suports i de fet aquest dimarts ha aprovat una prorroga tècnica dels actuals. En aquest sentit, Aragonès ha parlat explícitament de les properes setmanes per “culminar” la negociació.

"Les coses bones, si són bones, no cal fer-les esperar. Seran uns pressupostos bons per al país. No haurien de fer-se esperar innecessàriament", ha apuntat en la sessió de control al Parlament en resposta a la líder parlamentària dels comuns, Jéssica Albiach, amb els qui el Govern ja ha tancat un acord que és insuficient per tirar-los endavant.