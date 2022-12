Hi ha res més meravellós en aquestes dates que seure al sofà, menjar xocolata i veure una pel·lícula edulcorada, senzilla, nadalenca i amb un final feliç? A 'Punts de vista', l'experta cinematogràfica Desirée de Fez ens ha portat tres imprescindibles per gaudir durant aquest Nadal.

‘The Holiday’ (Nancy Meyers, 2006) La primera recomanació és aquesta pel·lícula de Nancy Meyers protagonitzada per Cameron Díaz i Kate Winslet. Explica la història de dues dones que estan passant per un moment complicat en l'àmbit personal que decideixen intercanviar les seves cases. Llavors, una periodista de Londres s'acaba veient a una mansió de luxe a Los Ángeles i una alta executiva que es dedica a muntar tràilers de pel·lícules acaba vivint a una petita casa al camp d'Anglaterra. Desirée de Fez assegura que és una pel·lícula que li agrada molt perquè té l'essència de la comèdia clàssica: "Hi ha un amor molt gran pel cinema, per la comèdia clàssica, per una forma de fer cinema que ja no es fa. A mi em sembla molt bonic i molt encantador". 02.31 min Trailer 'The Holiday'

‘La estación de la felicidad’ (Clea DuVall, 2020) Kristen Stewart i Mackenzie Davis són les protagonistes d'aquesta comèdia nadalenca LGTBI dirigida per Clea Du Vall. En aquest cas, el punt de partida és la història de dues noies que són parella i han de fer veure que són companyes de pis quan arriben a casa dels pares d'una d'elles. Els pares són la típica família americana conservadora on, a més, el pare està fent campanya per convertir-se en alcalde. Desirée de Fez ha reconegut que li ha agradat molt el tractament del tema de l'homosexualitat: "No és que sigui una pel·lícula mega intel·lectual, però és cert que tot el tema de la identitat i de com, avui dia, hi ha molta gent que té problemes per explicar la seva identitat. També fa un retrat una mica superficial d'uns Estats Units molt conservadors".

‘Navidad de golpe’ (Janeen Damian, 2022) L'actriu Lindsay Lohan ha tornat a rodar una pel·lícula on és la protagonista. En aquest cas, el film de Janeen Damian, narra la història d'una rica heretera que pateix un accident on perd la memòria i apareix en un hotelet de muntanya que regenta un vidu encantador que viu amb la seva sogra i la seva filla petita. Llavors, en aquest entorn, descobreix el Nadal i que la vida que portava no era tan completa com ella considerava. "És una pel·lícula canònica al 100%, nadalenca, kitsch, cursi, amb bones intencions", ha assegurat de Fez a 'Punts de vista'. L'experta en cinema assegura que és una gran seguidora de l'actriu: "Crec que és una de les últimes víctimes d'aquest excés d'atac a les actrius pel simple fet de ser dones i fer el que els dona la gana. Aquesta és la seva gran tornada al cinema. És cert que no havia estat del tot desapareguda, havia fet alguna cosa a alguna sèrie, però feia molt de temps que no feia una pel·lícula".