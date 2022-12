L'experta cinematogràfica Desirée de Fez ha recomanat a 'Punts de vista' tres pel·lícules nadalenques per gaudir durant aquestes festes. El film de Nancy Mayers ‘The Holiday’ (2006), protagonitzat per Cameron Díaz i Kate Winslet, 'La estación de la felicidad' (2020) de Clea DuVall i el nou film protagonitzat per Lindsay Lohan 'Navidad de golpe' (2022) de Janeen Damian.