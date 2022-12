'Mary Poppins' y las dificultades de su rodaje

El cine siempre es fuente de inspiración para los guionistas de ‘Saber y ganar’ y son muchas las preguntas que hace referencia al séptimo arte. En esta ocasión hemos recordado la película ‘Mary Poppins’, uno de los taquillazos de la factoría Disney que trajo la magia a la vida de muchos niños. ¿Sabías que Bette Davis podría haber interpretado a esta niñera tan especial? ¿O que la autora de las novelas originales puso infinidad de problemas al estudio? Te contamos algunos datos curiosos de esta película infantil tan mítica.

Lo que muchos no saben es que ‘Mary Poppins’ debería haberse rodado dos años antes pero Julie Andrews estaba embarazada de su hija Emma, así que pidió que el proyecto se paralizase un tiempo.

P.L. Travers, la autora de ‘Mary Poppins, un hueso duro de roer

El personaje de Mary Poppins proviene de un conjunto de novelas infantiles escritas por P.L. Travers a partir de 1933. Estos cuentos eran los favoritos de los hijos de Walt Disney y los niños suplicaron a su padre que hiciese una película con esta niñera como protagonista. El padre de Mickey Mouse lo tuvo difícil para cumplir su promesa ya que la escritora tardó 21 años en venderle los derechos del personaje.

Lo cierto es que P.L. Travers se lo puso bastante complicado al estudio. De hecho, quiso tener voz y voto en todo lo referente al film, sobre todo en el guion. Lo que nadie imaginaba era que iba a devolver el manuscrito lleno de correcciones: no quería que hubiese romance entre Mary Poppins y Bert, detestó la secuencia de animación y quiso modificar las canciones, entre otras muchas cosas.

La relación entre Travers y el estudio se tensó tanto que no la invitaron al estreno de ‘Mary Poppins’ y tuvo que pedirle a Disney que la dejara ir. No obstante, siguió criticando la cinta, diciendo que la niñera debería haber sido más fría. Tanto es así que evitó que se pudiese rodar una segunda parte. No obstante, el éxito de la 'Mary Poppins' final ha sido tan grande que ha perdurado por más de 5 décadas.