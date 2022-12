Metrópolis ofrece un recorrido por la obra de Mabel Palacín (Barcelona, 1965), que arranca con su primera exposición en 1988, para concluir con su proyecto más reciente compuesto de tres formulaciones distintas de una filmación realizada por las cámaras de un coche autónomo.

Mabel Palacín estudió Historia del Arte y Bellas Artes en Barcelona y Paris, especializándose en Cine, Fotografía y Video. Desde entonces explora la producción de imágenes, su recepción por parte del público y su papel en la construcción de la realidad en la sociedad contemporánea. Su campo de trabajo es la fotografía en todas sus mutaciones, incluidos el cine y el video, y sus variantes digitales. Conforme iban apareciendo, ha experimentado con los nuevos aparatos, formatos y hábitos de producción, difusión y consumo de imágenes. Sus proyectos se formalizan en fotografías, videos y video-instalaciones que precisan de un espectador activo, dispuesto a configurar sus propios relatos a partir de las imágenes y a seguir las pistas dadas por la artista para su decodificación.

Mabel Palacín

En el cruce entre la fotografía y el cine

Una primera serie de proyectos realizados en colaboración con Marc Viaplana, estuvieron dedicados a investigar la relación entre cine y fotografía (Snapshots, 1988) o el potencial de la informática para la posproducción de las imágenes (El Banquete, 1995).

El Banquete, 1995

En La pelea/El baile (1997), la artista se desdobla por el viejo método de la doble exposición tratando de bailar consigo misma - acción que, finalmente, deviene indistintamente pelea y baile. Para M (1998) es una instalación compuesta de 24 fotografías polaroid y una proyección de vídeo, donde la imagen fija se comporta como la imagen en movimiento y viceversa.

Para M (1998)

La escala y la relación espacial entre imagen y espectador

La dimensión espacial de algunos de los proyectos citados ya evidenció el interés de la artista por el espacio como lugar de interacción con el espectador, pero en la video-instalación Sur l’Autoroute (1998/99), éste, al compartir escala con el personaje principal de una serie de escenas presentadas en forma de sombras chinescas, llega a convertirse incluso en un potencial coprotagonista. La sensación de realismo, consecuencia de la escala humana del personaje, se interrumpe al ritmo del intercalado de tomas “realistas” que revelan cómo estas imágenes fueron producidas. La distancia Correcta (2002/03) también establece una relación entre varios niveles espaciales y de ficción: aquí el protagonista representa a un espectador que interactúa con escenas de películas situándose a diversas distancias de la pantalla de retroproyección, recomponiendo así el plano original. Sus acciones serán necesariamente interpretadas por el visitante de la instalación que, a la vez, se encuentra en una situación muy parecida a la del protagonista de los videos proyectados.

Mabel Palacín

Instrucciones de uso para posibles lecturas

Otra de las estrategias desarrolladas por Mabel Palacín para involucrar al espectador consiste en revelarle las múltiples historias que se esconden en las imágenes, alejándolo de su interpretación unívoca. Hinterland (2009) se compone de una fotografía de un territorio en los márgenes de una ciudad y un video realizado enteramente a partir de esta fotografía, en el que la cámara recorre la imagen tratando de elaborar, mediante intertítulos, una posible historia a partir de las características del lugar y de los personajes y objetos que lo ocupan. La misma técnica es empleada en 180° (2011), proyecto concebido por la artista para el evento colateral Cataluña y las Islas Baleares en Venecia producido por el Institut Ramon Llull para la Bienal de Venecia 2011. Pero aquí son varias las historias contadas a partir de un plano general fijo de una calle de Venecia: los seis videos elaborados a partir de la fotografía fragmentan el plano original y confrontan al espectador con seis puntos de vista distintos que suspenden la posibilidad de una interpretación única.

180° (2011)

Mutaciones de la imagen en la era digital

Una serie de proyectos recientes refleja los nuevos formatos y hábitos de producción, difusión y consumo de imágenes. En The Missing Link (2017), una instalación de 28 vídeos procedentes de YouTube que forman una línea de 16 metros, el título hace referencia a un vídeo proyectado a mitad del recorrido, en el que una mujer argumenta la necesidad de buscar en los márgenes de las imágenes, señala los cambios en la condición de espectador y apunta al exceso de imágenes, a la vez que insta a aprovechar el potencial narrativo de ese exceso.

The Missing Link (2017)

Grabado con móviles, el video Lladres [Ladrones] (2020) liga la imagen a la comunicación actual, donde la experiencia de intercambio supera en importancia al mensaje: la paulatina mutación de una historia contada por diversas personas en distintas ciudades y lenguas, pone en evidencia la necesidad de los otros, de otra persona que traduzca y ayude a transportar el mensaje.

Lladres [Ladrones] (2020)

La imagen, entre experiencia estética y herramienta de control

La cuestión de si somos observadores y observados es el tema central de la instalación Paisaje Interior con Marina (2020), realizada en colaboración con Mirko Mejetta: el espectador tiene que mirar por un agujero en la pared para ver el video, cuyo audio se escucha en la sala y donde su mirada le es devuelta por un ojo enorme. El mismo video se puede ver, en tamaño reducido, a través de un agujero en la maqueta de un cine, que agranda el ojo del espectador en relación a la proyección, situándole entre dos escalas. En la exposición Horizonte / Frontera finalmente, se yuxtaponen tres videos basados en la Inteligencia artificial empleada por los coches autónomos.

El trayecto (2019)

El trayecto (2019) consiste en un montaje de diversos planos de sus nueve cámaras, intervenidos mediante la sustitución de la mayoría de los símbolos de identificación y localización impresas en la imagen por el ordenador, por otros nuevos; en The track (2020), estos símbolos son aislados de la imagen, proporcionando una versión animada de El trayecto; y All around you (2022) dispone todo el material grabado por el coche en un círculo de 360°, muestra de un control absoluto sobre el entorno inalcanzable para el ojo humano. De manera sumamente poética, el conjunto proporciona pistas inéditas sobre como relacionarnos con otra nueva tecnología de la imagen, a punto de llegar.