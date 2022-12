Jorge Javier, el conductor de uno de los programas más míticos de Telecinco, se ha abierto en canal en su nuevo libro al que ha bautizado como Antes del olvido. Unas memorias donde Jorge Javier en “puro, descarnado y auténtico” no duda en hablar de adicción al sexo, el alcohol o al trabajo. También describe las relaciones con su psicóloga o con su expareja, mientras hace un repaso a lo que ha sido su vida desde el fallecimiento de Mila Ximénez, periodista e íntima amiga del catalán. “Este libro surgió de una crisis, yo creo que la más profunda de mi vida. En un momento en el que tampoco le veía mucha salida, me pasaba lo que lo que le ha pasado a tantísima gente que sufre la pérdida de un ser querido fundamental en su vida que atravesaba por una crisis de edad a la que yo no me había enfrentado”, declara Jorge Javier en A media mañana.

Las adicciones no son solo a sustancias “A mí me interesa hablar mucho del sobre el tema de las adicciones, porque hay muchísima confusión sobre el sobre todo este asunto. Y uno no es adicto a una cosa, uno es adicto en general”, confiesa Jorge Javier Vázquez. Dentro del universos de las adicciones, en el libro se pone en manifiesto tres: al alcohol, al sexo y al trabajo. “Al diagnosticarme como adicto te ofrecen una serie de herramientas para enfrentarte a la realidad que antes yo no tenía y que me llevaba a adentrarme en realidades que no es que no me beneficiaban”. “Las características es adicto, entre otras, son el perfeccionismo y el estar insatisfecho con el mundo que le rodea”. En consecuencia, Jorge Javier Vázquez afirma que se encontraba en necesidad de vivir en continua emoción. “Por eso yo enlazaba proyecto tras proyecto, trabajo tras trabajo y cualquier adicción, absolutamente cualquier adicción es mala”.

“Ahora quiero vivir, no que me vivan” Esta frase textual recoge el sentimiento de Jorge Javier Vázquez acerca del ejercicio del periodismo. “Es una profesión profundamente adictiva en la que vivimos inmersos en emociones muy potentes. Y luego, cuando no estás trabajando la echas de menos porque la realidad te parece como muy prosaica y donde te encuentras mejor es trabajando. Esto está bien hasta cierto punto. Hay en algún momento también deja de ser sano, porque es fundamental el tener tu espacio, el no trabajar, el no hacer absolutamente nada y dejar de ser productivo”, destaca el presentador en el programa de Radio Nacional.