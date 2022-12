“Si tenim ocells al jardí, significa que és un ecosistema viu“

Tenir ocells als arbres del nostre jardí o terrassa no només és bonic, també és un bon senyal. El jardiner paisatgista, Àlex Fenollar, explica a ‘Va de Verd’ que antigament la voluntat d'aquest espai era únicament ornamental i estava desconnectada de la natura. Tanmateix, actualment els creem seguint una consciència ecològica: “Han de formar part de l'ecosistema. Si tenim ocells al jardí, significa que és un ecosistema viu”.

A més, un jardí també significa goig. “Ha de ser una experiència sensorial i això també li dona un plus de bellesa i de plaer.”, assegura l’expert al programa presentat per María Gómez.

I què fer perquè els ocells estiguin còmodes als nostres jardins? Àlex Fenollar i el biòleg i fotògraf Iñaki Relanzón detallen els trucs per atraure aquestes aus. Si tens una terrassa, busca un lloc on posar aliments que sigui fàcil de netejar i que no t’importi massa que s’embruti.

1. Varietat d’espècies Com hi ha una gran varietat d’espècies d’ocells, si tenim una plantació de diferents flors, fruits i arbres que els proveeixin d’aliments, molt millor. Les aus estaran molt confortables i se sentiran segurs en aquest espai. “Qui té un arbre fruiter sap que la producció de fruita és molt abundant. Compartir aquesta fruita amb els ocells és un mal menor i potser una recompensa a pensar que estàs ajudant també a l'ecosistema i a la natura que hi ha al voltant.”, apunta el jardiner. El jardiner paisatgista Àlex Fenollar cropper

2. Més enllà de les alçades Els ocells no només viuen a les alçades, els matolls i les herbes també hi fan que tinguin un bon entorn. A més, per exemple, les herbàcies gramínies són depositaris de vida d'insectes, que a la vegada són aliment per a moltes aus. “També la mateixa gespa si la deixem alta, atrau pol·linitzadors on hi ha petits cucs al substrat que poden ser beneficiosos per als ocells.”, afegeix Fenollar.

3. Aliments a l’hivern i aigua a l’estiu “A l'estiu el que funciona molt bé és l'aigua i el que estaria desaconsellat és l'aliment“ Per atreure diferents espècies utilitzem bàsicament dos recursos: aliment i aigua. “L'aliment funciona molt bé a l'hivern quan hi ha menys insectes sobre el terreny i, en canvi, a l'estiu el que funciona molt bé és l'aigua i el que estaria desaconsellat és l'aliment”, explica Iñaki Relanzón a ‘Va de Verd’. Per aconseguir una major diversitat en el nostre entorn, l’ideal és combinar diferents tipus d'aliments. Per exemple, pots fer servir boles de greix que inclouen gra i aporten diferents tipus de llavors, cacauet cru o també cucs. Aliment per atraure els ocells RTVE Catalunya