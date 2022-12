T’agradaria tenir un jardí, però l’espai de què disposes és limitat? Et donem la solució: pot fer-te’n un tu mateix, dins d’un pot de vidre, i a sobre ni tan sols l’hauràs de regar. No t’ho creus? Doncs la bloguera Tania Giráldez ens dona les claus per elaborar un jardí etern, un petit hivernacle on podem recrear un ecosistema en miniatura de les plantes. Ah, i no es diu etern perquè sí. Pot arribar a viure fins a mig segle. Pren-ne nota!

Materials Ampolla o pot de vidre transparent

Tapa hermètica

Un grapat de roca volcànica

Carbó activat

Sphagnum (molsa de torbera seca) o falgueres

Substrat

Pedres decoratives

Molsa o falguera Material necessari per construir el teu jardi etern Va de Verd | RTVE Catalunya