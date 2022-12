A l'estiu tota cuca viu, però l'hivern ja és una altra cosa… Queden pocs dies perquè arribi l’hivern malgrat que les baixes temperatures ja són aquí. L’expert en horticultura i creador de contingut digital, Àlex Galmes, explica a ‘Va de Verd’ com preparar l’hort perquè pugui suportar el fred. Si vols saber-ne més, tens el programa presentat per María Gómez a RTVE Play Catalunya.

2. Netejar les males herbes

També hauràs de retirar les herbes adventícies per evitar que aquestes competeixin amb els nutrients de la següent collita. Vigila no arrencar plantes que no són brossa com l’orenga perquè segurament aguantarà el fred de l'hivern.