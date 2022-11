No pots tenir un roser i no saber com podar-lo, perquè la poda li és tan indispensable com el reg i d’ella en depèn que tingui una floració sana i abundant. El roser és una planta rústica, i no necessita en principi que li estiguem massa al damunt, però si volem que tingui una bona floració, o fins i tot que floreixi més d’un cop l’any, l’hem de saber podar.

Una primera poda s’ha d’anticipar al rebrot de la primavera, i la farem tot just després de les darreres gelades. Eliminarem les branques mortes i els brots bords i xucladors que li restarien energia. També les branques més altes que dificultarien una floració vigorosa. Com més baix deixem el roser, més força tindrà.

Passat l’estiu, entre setembre i octubre, és convenient fer una segona poda. Amb la calor acostuma a passar que el nostre roser hagi patit fongs o que plagues com ara el pugó l’hagin atacat restant-li força. Aquesta poda ens ajuda a netejar i aclarir el roser eliminant les branques més afectades, i també les que més han florit i, per tant, estan més esgotades. Això sempre que el nostre roser sigui de floració a la tardor. Si no és així, aquesta feina cal fer-la quan fem la poda de primavera.

I ara que ja sabem quan i per què, cal centrar-nos en el com. Hem de ser curosos amb el tipus de tall que li fem a la planta, perquè influirà en el seu creixement i fins i tot en la seva salut. En general, el tall s’ha de fer de manera diagonal i lleugerament obliqua per damunt la gema, perquè d’aquesta manera ens assegurem que si plou, l’aigua no s’acumuli damunt del tall, afavorint l’aparició de fongs o fins i tot fent que es podrís. Perquè la poda sigui efectiva, el tall hauria d’estar a menys de cinc centímetres de la gema. Ara bé, abans d’agafar les tisores, hem de tenir en compte quin tipus de roser tenim al davant. N’hi ha que admeten podes severes, mentre que amb d’altres cal ser més conservadors, com ara amb els rosers mini. També pot ser convenient posar pasta cicatritzant després de la poda i pensem a fer servir les eines correctes i ben netes per prevenir fongs i infeccions.