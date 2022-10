Si tens poc temps i poca traça cultivant les plantes, el cactus és el teu aliat! La clau per tenir-ne un maco i sa és cuidar-lo i regar-lo poc. Sabies que hi ha espècies que poden viure fins a 250 anys i que les espines eviten que els animals els mosseguin per beure l’aigua que contenen?

Si necessites consells per tenir cura dels teus cactus, Alossa Nardi de Picaronablog et dona tres trucs a ‘Va de Verd’, programa presentat per Maria Gómez i disponible a RTVE Play Catalunya.

Alossa Nardi de Picaronablog RTVE Catalunya

Quan regar? Malgrat que poden aguantar dos anys sense aigua, tenim el costum de regar massa. Per comprovar la humitat que hi ha a la terra, has d'agafar un pal i clavar-lo fins a la base, com si estiguessis mirant el nivell d'oli d’un cotxe. Si el pal surt brut, significa que hi ha humitat i llavors no caldria regar. En canvi, si surt net o sec, hauries de ficar aigua.

Quin adobament i terra es fa servir? Pots utilitzar dos tipus diferents d’abonament: adobs que es dilueixen amb aigua o foliars, és a dir, que s’apliquen per l’exterior, com una crema solar. També hi ha terres específiques per a cactus que drenen més i eviten que les arrels es podreixen.