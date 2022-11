Totes les flors es poden menjar? Quines són les millors flors comestibles per cuinar? Al programa ‘Va de Verd’, disponible a RTVE Play Catalunya, el xef Jordi Cruz respon les preguntes de la presentadora María Gómez des del restaurant ABaC de Barcelona. Moltes flors són riques en vitamines del grup A i B i algunes destaquen per la seva aportació de ferro. A més, la majoria tenen molt poques calories perquè el 80% de la seva composició és aigua.

A la Xina, Tailàndia, l’Índia i altres països asiàtics es consumeixen flors de manera habitual. Al nostre país és freqüent veure-les com a element decoratiu en plats, però Jordi Cruz va més enllà: “Jo a la cuina no faig res perquè sigui maco vull que sigui bo i que sigui una combinació que aporti coses. Si a més a més són maques, molt millor”.

Pel xef, la flor és un ingredient més de la cuina, com la sal, el vinagre o el sucre i que, si es fa servir amb sentit comú, aporta moltes coses: “És un color més per pintar un quadre”.

Hi ha flors tòxiques, però la gran majoria són comestibles. El que si hem de tenir en compte és que han de ser de cultiu orgànic, sense pesticides ni químics. Les que provenen de floristeria, hivernacle o viver només es poden menjar si estan etiquetades com a cultiu alimentari.

Com cuinar flors?

Hi ha moltes maneres de treballar les flors. Es poden fer servir seques o fresques. Algunes com la violeta o el pensament, estan delicioses cristal·litzades o confitades. I la rosa, com és molt amarga, s’usa per fer essències. Jordi Cruz les prefereix crues, però també les cuina, sobretot les herbes mediterrànies. El romaní, el timó llimona o la farigola desprenen aroma quan s’aplica temperatura. Sabies que per no perdre els aromes dels pètals, els hem d’afegir en l'últim moment de la cocció?

Plat amb pètals de flors RTVE

“A qualsevol plat pots afegir una flor”, assegura el xef. “Per la cuina salada les herbes aromàtiques són fantàstiques i per la cuina dolça i la salada, la flor és estètica i fa bona olor”, afegeix. Per exemple, proposa afegir al risotto flors del romaní, que les pots trobar al camp fàcilment.

Si no vols anar al camp, sempre les pots plantar. El restaurant ABaC té el seu propi hort on cultiven les flors i herbes aromàtiques que fan servir en els plats. Segons Jordi Cruz, un hort amateur ha de tenir timó llimoner, que té un gust cítric, romaní i sàlvies perquè són plantes resistents.

Jordi Cruz i María Gómez al jardí del restaurant Abac a Barcelona RTVE

La begònia és una de les flors preferides del cuiner: “Té la mateixa capacitat d'àcid que la poma verda, per tant, si vull un gust molt àcid, puc treballar amb poma verda, amb vinagre o amb flor de begònia. És una eina més de la cuina.” A més, li agrada perquè creix molt ràpidament, la pots trobar durant tot l’any, és resistent i molt versàtil: la seva fulla té el mateix gust i és igual d’àcida que la flor!