Repunta l'atur al novembre pel final de la temporada turística

Les llistes d'aturats al Servei d'Ocupació de Catalunya deixen 986 nous inscrits durant el novembre. És un repunt molt modest, de només un 0,28% respecte a l’octubre, que s’explica bàsicament pel final de la temporada turística. De fet, el sector serveis és l’únic que creix. Ara bé, la contractació cau i també s'estanca l'afiliació, el que podria indicar la tendència de cara als propers mesos per la crisi provocada per la inflació.

El repunt de l’atur registrat a Catalunya també contrasta amb la reducció en 33.512 persones del conjunt de l’Estat. En la comparativa interanual les xifres segueixen sent bones. L'atur ha baixat en 20.840 persones respecte a novembre de fa un any (-5,64%). Ara el nombre total d'aturats a Catalunya se situa en els 348.982, la xifra més baixa en aquest mes des de 2007 quan, abans que esclatés la crisi financera, en prou feines superaven els 259.000.

Els serveis han estat l'únic sector que en el qual l'atur ha pujat a Catalunya aquest mes de novembre, amb 1.267 aturats més respecte al mes anterior. En canvi, en l'agricultura, l'atur al novembre ha disminuït en 100 persones, mentre que en indústria hi ha 94 aturats menys; en construcció, 71 menys, i en el col·lectiu sense ocupació anterior l'aturat ha pujat en 16 persones.

Cau la contractació

En el mes de novembre s'han registrat 219.901 contractes, la qual cosa suposa una baixada intermensual de 17.622 contractes (-7,42%), dels quals 95.412 són indefinits i 124.489 són temporals. D'aquesta manera, els contractes indefinits van representar el 43,39% del total de contractes registrats i els contractes temporals, el 56,61%.

01.05 min El descens de consum rebaixa les expectatives de contractació per Nadal | Àlex Cabrera

En termes intermensuals, la província de Tarragona és en la qual més ha crescut l'atur, amb 793 persones (+1,92%), seguida de Girona, amb 641 aturats més (+2,02%). Per la seva banda, a Barcelona l'atur s'ha reduït en 303 persones (-0,12%) i a Lleida, en 145 aturats (-0,79%).

Una altra dada a tenir en compte és que els fixos discontinus es multipliquen per 8 aquest any i ja representen més del 20% de la contractació indefinida, un fet que segons PIMEC serveix al Govern per maquillar les dades.