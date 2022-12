Les joguines de fusta són tendència entre els infants. Les pedagogies alternatives com la Montessori o la Waldorf, que es caracteritzen per fomentar l’autonomia, la creativitat i els ritmes d’aprenentatge respectuosos amb els nens i nenes, han fet que les joguines creades amb aquest material visquin un boom en l’actualitat.

A Juan Avellaneda, dissenyador de moda i presentador de ‘Fet a mà’, sempre l’ha obsessionat la durabilitat de l’artesania. Per això, ha volgut anar a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, per fer una regressió a la seva infantesa amb les joguines de fusta de Cisco Ramos, un jove artesà que va començar aquest ofici quan va néixer la seva filla.

Un dels factors més importants a tenir en compte és la renúncia del plàstic , u n material excessivament contaminant, que ens permet reduir l’impacte mediambiental que genera. La fusta és l’alternativa més ecològica i respectuosa amb el medi ambient. Valors que es poden aprofitar per a transmetre als infants i ensenyar la importància de cuidar el planeta així com fomentar el respecte a la natura.

Beneficis de les joguines de fusta

Gràcies a la fusta les joguines són més resistents i duradores. Això, permet que es puguin transmetre de generació en generació i que entorn d’elles girin històries familiars que perdurin en el temps.

Una altra de les principals característiques és la suavitat i l’olor que desprèn. Quan un infant juga, ho fa fent servir tots els seus sentits. Per tant, que sigui un material suau, els anima que puguin jugar amb la seguretat de no fer-se mal. Pel que fa a l’olor que desprèn, els trasllada a un ambient natural i relaxant.

Avellaneda posa en pràctica les seves habilitats amb la fusta a 'Fet a mà' RTVE Catalunya

El plàstic és un material fred i la fusta, en canvi, és un material calent. Per això, les joguines de fusta proporcionen una agradable sensació quan les toques i generen una estimulació neuronal dins el nostre cervell.

Finalment, cal destacar el valor estètic de les peces de fusta vers les de plàstic. Generalment, els dissenys d’aquest tipus de joguina són senzills, de colors neutres, i no tenen ni llums ni sons estridents. Que sigui d'aquesta manera no és una decisió aleatòria, sinó que es fa així per tal de fomentar la imaginació dels més petits. Quan un objecte infantil no té cap input sobreestimulant, millora la capacitat creativa del menor i fomenta el joc lliure, un recurs que augmentarà la seva autoestima.

Si encara et falten motius per decidir-te apostar per les joguines de fusta per al teu fill o filla, no et perdis el 'Fet a mà' a RTVE Play Catalunya.