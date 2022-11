¿Por qué el Camaleón cambia de color?

Muchos animales tienen la facultad de ocultarse para quedar disimulados en el ambiente en el que viven o también para mimetizarse y fingir ser lo que no son.

La primera especie que nos viene a la mente cuando pensamos en animales que se disfrazan es el camaleón, aunque muchos insectos y también animales marinos tienen esta ventaja. Pero, quizá desconoces que el propósito principal del cambio de color de los camaleones no es esconderse, sino llamar la atención. De hecho, cuando cortejan a una hembra o se enfrentan a un rival, los cambios son extremos para, con esa apariencia, seducir o amenazar.

La mantis orquídea no intenta pasar desapercibida a sus depredadores, sino a sus presas. Se alimenta de insectos polinizadores y ha evolucionado hasta parecerse extraordinariamente a una orquídea.

'Camuflados' las especies que se esconden para comer y no ser comidos

Maestros delo disfraz

El mimetismo y el camuflaje son algo común en la naturaleza y lo utilizan tanto los depredadores como las presas. El objetivo estratégico es pasar desapercibidos para comer o no ser comidos. Pero es importante no confundir ambos conceptos. Cuando animales y plantas se asemejan a otros seres de su entorno, hablamos de mimetismo; pero si se ocultan o disimulan en su medio para no ser vistos, entonces es camuflaje.

Mientras que los camaleones son un ejemplo icónico de camuflaje en tierra, algunos cefalópodos lo son en el mar. ¿Sabías que los pulpos son unos maestros del engaño? No solo pueden cambiar de color rápidamente, sino que también llegan a variar la textura de su piel. Entre sus triquiñuelas, por ejemplo, está el usar sus cuerpos para imitar la forma de una roca o incluso la de otro animal cercano, algo que hacen simplemente observando su entorno.

En el capítulo "Camuflados" veremos cómo los animales se disfrazan para quedar disimulados en su hábitat o para aparentar ser otra cosa.