“Hay placeres tan inmensos que asustan y algunos los prefieren llamar pecados”, asegura Vanesa Martín. Y precisamente de placeres y pecados está lleno su octavo álbum. “Un disco muy diferente, lleno de vitalidad, con mucha fuerza y mucho contraste”. Su compositora lo define como un elepé “cordillera” porque “tiene ese recoveco, ese misterio y a la vez esa magnitud y esa explosión de las producciones grandes, pero también tiene muchos silencios”.

La cantante se muestra muy contenta y satisfecha con el resultado de su nuevo proyecto discográfico al que ha bautizado bajo el nombre de Placeres y pecados. Además, reconoce que a pocas horas de dar a luz a este nuevo proyecto se encuentra nerviosa y espera no defraudar a su público.

“Marzo” revisita los palos del flamenco

El cante o palo es el nombre con el que se denomina a las diferentes formas musicales tradicionales del flamenco. En este tema revisita los palos del flamenco como el tanguillo de Cádiz y la chacarera. Además, este hit es muy especial para la malagueña porque ha podido cumplir el sueño de trabajar con su amiga Sara Baras. “Cuando grabé la voz me imaginaba a Sara bailando. Pero, yo no dije nada, ni a ella ni siquiera. Y de repente mi equipo me lo organizó por detrás y me dieron la sorpresa”.