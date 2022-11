La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha anunciat que el Govern decretarà aquest dimarts l’alerta per sequera en els àmbits Darnius-Boadella i Ter-Llobregat, el més poblat de Catalunya, amb restriccions que no afectaran l'aigua de boca. “La ciutadania no ho notarà, no hi haurà talls d’aigua”, ha apuntat Jordà. Les restriccions per sequera als àmbits Ter-Llobregat i Darnius-Boadella entraran en vigor a finals de setmana.

Les principals restriccions

Les restriccions no afectaran l’aigua de boca, tot i que sí que hi haurà afectació per als usos agrícoles, ramaders, industrials i recreatius. En concret, la declaració d’alerta implica la reducció de l’ús de l’aigua per a reg agrícola (25 %), per a usos ramaders (10 %), per als industrials (5 %), per a usos recreatius que impliquin reg (30 %) i per a altres usos recreatius (5 %).

Pel que fa al subministrament domèstic, en aquest escenari no hi ha limitacions, més enllà de la prohibició d'omplir piscines i fer una sèrie de recomanacions per al reg de jardins (fer-ho en dies alterns, en hores de mínima insolació i només per supervivència de l'arbrat).