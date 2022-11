Daniela Santiago: "Participar en MasterChef Celebrity me ha llevado a mi infancia al recordar a mi madre cocinando"

Nadie se lo esperaba. Pero MasterChef Celebrity es así. Daniela Santiago se despidió en la primera prueba de la noche y dejó un vacío difícil de llenar. La actriz reconoce que participar en el programa le ha transportado a su infancia, cuando veía a su madre cocinar, y confiesa que no se ha guardado nada y que ha dado "el 100%" de sí misma. Descubre la charla completa con RTVE.es:

PREGUNTA: En tu despedida dijiste que "tienes mucho que agradecer a MasterChef Celebrity 7" ¿Qué ha supuesto para ti participar en esta aventura?

RESPUESTA: Para mi ha sido un viaje a mis recuerdos y mi infancia. En muchos momentos me recordaba a cuando veía a mi madre cocinar y yo me quedaba mirando a su lado. Y también me recordó muchísimo a mi tío, le sentí muy cerca. Ha sido un viaje precioso.

PREGUNTA: Tu salida ha sido una de las más emotivas, con Lorena Castell y María Escoté al borde las lágrimas. Más allá de algún roce puntual con algún compañero, ¿cómo ha sido la experiencia y la convivencia con ellos?

RESPUESTA: La convivencia con mis compañeros ha sido, en general, muy positiva y me quedo con los buenos momentos que hemos pasado todos juntos, que han sido muchísimos.

PREGUNTA: En los primeros programas te vimos llorar de emoción al hablar de tu tío y su restaurante. ¿Veremos el renace de 'Mi pequeño mundo'?

RESPUESTA: Por ahora, es algo que existe en mi imaginación pero sí me gustaría muchísimo abrir un 'pequeño mundo' y quizás cambiar algo del nombre para traer nuevas energías y no quedarme anclada en el pasado. Pero es algo que me encantaría hacer.

PREGUNTA: También te vimos reivindicar ante Ofelia la cocina del sur y tus raíces. ¿Cuánto de importante en tu vida es la cocina de tu tierra?

RESPUESTA: Siempre defenderé la comida tradicional y del sur por que es la que represento y llevo con mucho orgullo. Siento que la gastronomía andaluza es buenísima y cuando alguien quiere menospreciarla saltó a la defensiva por que es mi tierra y la amo con todo mi ser.

PREGUNTA: En MasterChef Celebrity 7 te hemos visto darlo todo físicamente pero también sentimentalmente. ¿Con qué momento de todos los que has vivido en el programa te quedarías?

RESPUESTA: Lo he dado todo. El 100%. Pero si tuviera que destacar un solo momento, me quedaría con la victoria de mi equipo en el cocinado de exteriores en Almeria, en el que pudimos bañarnos en el mar para celebrarlo.

PREGUNTA: Dime 3 personajes históricos para los que te gustaría cocinar una buena cena.

RESPUESTA: Sería muy interesante poder compartir mesa con Alejandro Magno, Cleopatra y Leonardo da Vinci.

PREGUNTA: ¿Qué proyectos profesionales tienes para el presente y el futuro?

RESPUESTA: Ahora estoy trabando en una trilogía cinematográfica de comedia con el director Eduardo Álvarez. Acabamos de grabar la primera película que se titula 'Amarillo'. Os va a encantar seguro.