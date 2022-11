Joan Fuster i Ortells (1922-1992) va néixer i morir a la seva ciutat, Sueca, a la Ribera Alta. Una població de parla catalana. Ara celebrem l'Any Fuster, el centenari del seu naixement, que s'escau el 23 de novembre i que la Generalitat de Catalunya ha volgut destacar com una de les efemèrides més importants de l'any.

Assagista, dietarista, historiador, crític literari, activista cultural i poeta, la vàlua de Joan Fuster en la defensa de la llengua és tan gran i inacabada que són moltíssimes les persones que aprecien tota mena d'enregistrament que en parli. I sobretot, si és ell qui parla, de la seva obra i d'ell mateix. Des dels departaments d'Interactius i de Documentació i Arxiu de RTVE Catalunya hem recopilat els testimonis audiovisuals de Fuster. Per a facilitar-ne la lectura i comprensió, els presentem en ordre cronològic.

A 'Personatges', Joan Fuster es confessa Amb una bona mitja hora per a xerrar asseguts a plató, Montserrat Roig pregunta i escolta Joan Fuster al seu espai 'Personatges'. Ell parla de com ha arribat a poeta, de la seva precocitat per a preocupar-se de la política, de partits polítics i de progrés. Fuster s'explai parlant de 'la tendencia racionalista, completament irracioal, de la societat industrialitzada'. L'escriptor hi repassa hipies, ecologistes, aspirina, excepticisme i optimisme.

Només 'un senyor que opina' Joaquim Maria Puyal rep l'escriptor de Sueca al plató dels estudis de Miramar el 1980. El programa Vostè pregunta comença amb Fuster dient que li agrada la fòrmula del programa però que no l'ha vist mai perquè no es veu al País Valencià, i sentencia amb humor que 'no sóc ni una enciclopèdia ni un oracle'. No es vol definir, però a la pregunta de Puyal sobre si és veritat que és el més gran assagista en llengua catalana, Fuster contesta que pocs n'han quedat després de la guerra. Els espectadors van preguntar, entre d'altres qüestions, Fuster sobre l'idioma, la senyera, sobre si mantenia les seves conclusions escrites el 1962 i sobre el decret de bilingüísme al País Valencià.

La mandra, reconeguda El 1991 Joan Fuster presenta el sisé volum de les seves obres completes. No és que ho volgués fer, és que havia de complaure els editors que li reclamaven publicar. Com que el dietari que prepara en aquell moment és tan llarg, perquè és dels anys 60 als 80, decideix reunir tres assaigs i sortir del pas. El volum, dins de la col·lecció Clàssics Catalans del Segle XX, inclou els assaigs Diccionari per a ociosos, L'home, mesura de totes les coses i Babels i babilònies. En l'entrevista que hi podeiu escoltar diu que són trs llibres seus ja publicats, que poden interessar a qualsevol persona de qualsevol edat. La periodista aprofita per conèixer les seves sensacions sobre la situacioó lingüística i ell no s'acaba de definir. L'any seguent, el 1992, quan fa 30 anys de la publicació de 'Nosaltres els valencians', Fuster obre les portes de casa seva a Sueca per rebre el programa Literal, que presenta i dirigeix Raimon. Els dos coneguits mantenen una conversa plena de complicitats i d'ànims per part de Raimon perquè Fuster continuï escrivint. Parlen de la motivació per escriure. I Fuster destaca com és el primer cop que les pròpies lletres surten d'impremta i es publiquen, hi ha una inflexió, perquè les llegeix el públic, no tan sols els amics.



Repassen com uns llibres de Fuster han estat menyspreats per la premsa i d'altres s'han popularitzat de forma extraordinària. De 'Nosaltres els valencians', l'autor es mostra complagut perquè ha remogut consciències. Pel que fa a la poesia, Joan Fuster en parla com d'escrits d'un temps passat. Explica que va descobrir també la pròpia llengua quan per sort li van arribar llibres del gran autor de la Renaixença valenciana Teodor Llorente i del gran poeta català Jacint Verdaguer. Fuster els va llegir als anys 40 i va raonar, fet que també ha aconseguit amb els seus escrits que facin els seus lectors. Fuster i Raimon parlen també de perquè l'esciptor ja no fa articles pels diaris. Fuster diu que ja no té la vitalitat de quan era jove. Raimon insisteix que escrigui, que els seus lectors ho esperen. Són els darrers dies d'hivern. Fuster té 69 anys i aquesta serà la seva darrera entrevista.