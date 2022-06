Des que el 27 d'octubre del 1964 es va poder veure la primera emissió de televisió en català, els rotllos de cinema, les cintes de vídeo, els discs i les memòries de darrera generació es guarden a la Unitat de Documentació, Arxiu i Videoteca.

Avui us n'obrim les portes perquè conegueu com s'hi treballa per a conservar i digitalitzar tot el seu contingut. Milions de notícies, programes, esdeveniments històrics, culturals, socials, polítics... L'entreteniment i l'actualitat de gairebé sis dècades que gràcies a les noves tecnologies es poden compartir amb tothom.

El portal RTVE Play Catalunya posa al vostre abast, en obert i gratuïtament, tots els programes de TVE Catalunya i de Ràdio 4. També comptem amb un portal específic de l'Arxiu de TVE Catalunya on recollim les efemèrides, amb les imatges pròpies de TVE i de centenars de documents històrics que ha enregistrat la primer televisio en català.