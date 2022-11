Notícia de L'Informatiu de la Comunitat Valenciana sobre l'atemptat que va patir Joan Fuster a casa seva a Sueca l’11 de setembre de 1981. RTVE ha fet públiques per primera vegada les imatges que va enregistrar dels desperfectes causats per les bombes i que mai no s'havien vist perquè van ser censurades. Emès el 09/09/22