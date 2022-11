12:15

Demanen ajuda per trobar un jugador de rugbi desaparegut a Barcelona

El club anglès Bath Rugby ha denunciat per Twitter la desaparició el passat 29 d'octubre del jugador Levi Simeon Davis, que va ser vist per última vegada a l’Old Irish Pub, situat al número 31 de la Rambla. Tot i que les autoritats britàniques han obert una investigació, els Mossos afirmen que estan al corrent del cas, però que no hi ha cap denúncia feta.

El cas agafa rellevància donat que fa unes setmanes va morir un altre jugador de rugbi australià a la Sala Apolo de Barcelona.