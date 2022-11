Tot i algunes aglomeracions als trens de Rodalies, el primer dia de vaga de treballadors de Renfe convocats per la CGT s'ha produït sense gairebé incidències. A l'estació de Sants de Barcelona s'ha pogut veure més gent a les andanes i els combois més plens que de normal, però s'hi respirava tranquil·litat al vestíbul i no hi ha hagut grans aglomeracions.

Així mateix, tots els usuaris han coincidit a dir que aquest dilluns hi havia més viatgers als trens en comparació amb un dia habitual sense vaga. D'altra banda, segons dades de Renfe, només el 2,95% dels treballadors de la companyia secunden la vaga de la CGT, principalment als tallers de la plantilla. Així, els serveis mínims s'estarien complint sense incidències.

Algunes aglomeracions i retards Alguns viatgers han denunciat, però, que els trens anaven replets de gent a primera hora del matí: "Sempre paguem els mateixos, anava tothom apilonat", ha assegurat la Mari Carmen, usuària que ha arribat a Sants procedent d'un tren de Tarragona. "Anàvem tan atapeïts que a Montcada ja no podia pujar gent", ha indicat, en la mateixa línia, el Ramon, que ha arribat des de Sabadell. Àxel Garcia, que volia agafar un tren a Sant Andreu Arenal, ha explicat que, al final, ha optat pel metro. "Jo anava amb maleta i era impossible pujar, hi ha hagut gent que s'ha quedat a l'andana perquè no hi cabíem", ha detallat. Alguns no han pogut evitar afectacions tot i sortir amb antelació de casa: "Fa mitja hora que espero i encara m'he d'esperar 20 minuts més. He vingut amb temps, però, tot i això, arribaré tard", ha lamentat la Raquel. Pel que fa a llarga distància i Alta Velocitat, l'aturada ha provocat algunes cancel·lacions a primera hora del matí, però la majoria dels viatgers afectats s'han pogut reubicar.