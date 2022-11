10:06

El divulgador científic, Javier Pedreira, explica que la Xina insisteix que el coet es desintegrarà, però reconeix que són necessàries les mesures preventives.

"El coet és un perill per als habitants de la península Ibèrica", assenyala Javier Pedreira que el coet xinès suposa un perill real. "Seria més probable que et toqués l'Euromillones. Però s'han de prendre les mesures, assegura que no hi ha marge per advertir a la població un cop el coet xinès entri a l'atmosfera pels canvis de densitat i els vents.