L'actualitat d'aquest dijous passa per la publicació de les dades d'atur registrat a les oficines d'ocupació de la Generalitat.

El Govern de la Generalitat comença la ronda de contactes amb els grups parlamentaris per mirar de trobar el suport necessari per tirar endavant els pressupostos. Insisteixen que la prioritat és fer-lo amb Junts per Catalunya.

Generalitat i la Moncloa han acordat que no arribi al Tribunal Constitucional la modificació de la llei de consultes. Una decisió que empara el referèndum sobre la candidatura als Jocs Olímpics d'hivern.

Nou capítol judicial en el conegut com a cas del 3 %. La Fiscalia Anticorrupció demana una multa de tres milions d'euros al PDECat i Convergència Democràtica de Catalunya.