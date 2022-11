A Catalunya, 1 de cada 100 persones té discapacitat intel·lectual. Així ho afirma el primer informe sobre aquest col·lectiu de la federació DINCAT, que té l'objectiu de recollir dades entorn la realitat del col·lectiu per visibilitzar els problemes que afronten. Un d'aquests són les barreres amb què es troben aquestes persones per accedir al mercat laboral. Tant és així que 1 de cada 5 en edat de treballar no té feina.

00.56 min UniDiversitat forma 15 alumnes amb discapacitat intel·lectual pel món laboral | Marga Esparza

L'Albert vol treballar de conserge i d'administratiu Tornar a tenir feina és el que busca l'Albert, que té 33 anys i ara prepara oposicions per treballar a l'Ajuntament de Tarragona. A les anteriors va quedar segon, però hi havia una sola plaça. "Jo el que vull és treballar de conserge i d'administratiu", afirma. Durant 10 anys ja va treballar d'ajudant de conserge en un hotel d'entitats de Tarragona que va tancar fa 3 anys. Des d'aleshores, està a l'atur. 00.46 min Albert Blanch: "Estic molt il·lusionat per ser administratiu" Ara, l'Albert continua formant-se activament en aquest àmbit per trobar un altre lloc de treball. Vol treballar per tenir un "futur". Per això, va a Reus cada dilluns, dimecres i dijous per fer formacions. "Estic molt il·lusionat per ser administratiu", afirma. La seva mare, Isabel, insisteix que "el seu objectiu és que pugui tornar a treballar i sentir-se útil".