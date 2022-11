Discapacitat intel·lectual i treball

"Estic molt il·lusionat per ser administratiu". Fa 3 anys que l'Albert va perdre la feina perquè va tancar l'hotel on treballava. Ara, continua formant-se activament en aquest àmbit per trobar un altre lloc de treball. Per això, va a Reus dilluns, dimecres i dijous per fer formacions sobre el treball. Està preparant oposicions per treballar a l'Ajuntament de Tarragona d'administratiu o conserge.