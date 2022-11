01:27

Les comunitats indígenes, les cultures tradicionals i les qüestions identitàries són les principals protagonistes de l'edició d'enguany del 'World Press Photo 2022'.

Les cultures indígenes, la crisi mediambiental i els conflictes internacionals són les temàtiques predominants del World Press Photo 2022, en una edició que ha rebut 65.000 imatges de 4.000 fotògrafs.

Un dels concursos de fotoperiodisme més prestigiosos del món que aquest any ha canviat d'estratègia, dividint el món en sis regions per assegurar una major representació dels autors i prioritzant els formats i no les temàtiques. Trobem treballs com el d'Amber Bracken, premiat amb la millor fotografia de l'any | Montse Soto