Sense acord a la reunió per desencallar la vaga de la recollida d'escombraries a cinc municipis de l'Alt Penedès, que afecta 22.000 veïns. És el 14è dia d'aturades i les deixalles s'acumulen als carrers dels municipis, molt visible a Sant Sadurní d'Anoia. El pròxim dilluns es demanarà la mediació del Departament de Treball i s'establirà un calendari de negociacions, perquè les posicions entre l'empresa i el comitè de vaga continuen molt allunyades.

L'Ajuntament diu que espera que d'aquesta manera es recondueixi la situació. Aquest divendres al matí des del consistori han accedit a treure els contenidors provisionals que havien instal·lat, perquè el comitè de vaga considerava que li treia força a la seva protesta. Però l'alcalde amenaça que, si s'incompleixen els serveis mínims del 50%, es tornaran a posar.

Una reunió sense resultat

Els treballadors de l'empresa Prezero, la Mancomunitat Penedès-Garraf, responsable del servei, i representants dels cinc ajuntaments afectats s'han reunit aquest divendres per buscar una solució. Després de més de dues hores de converses, no hi ha hagut entesa per desconvocar la vaga que va començar fa dues setmanes. Els treballadors insisteixen a demanar millors condicions laborals i salarials.

Tot i la falta d'acord, la plantilla sí que ha acceptat permetre la retirada de les enormes piles de deixalles acumulades als carrers per resoldre els problemes de salubritat. Davant la falta d'entesa, les parts han quedat que seguiran negociant a partir de dilluns amb la mediació del Departament de Treball.

La vaga de la recollida porta a porta és molt visible a Sant Sadurní d'Anoia, però també afecta el servei d'Olèrdola, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles i Torrelavit.