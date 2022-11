El nombre de persones desocupades registrades a les oficines dels serveis públics d’ocupació ha caigut en 6.322 aturats a l'octubre a Catalunya. Una tendència que no és habitual en un mes com aquest en què sol pujar l'atur pel final de la campanya d'estiu. A més, es trenca així la dinàmica de tres mesos a l'alça que va iniciar juliol. En total, el nombre d'aturats és de 347.996.

Si fixem la vista des de l'inici de la sèrie històrica, aquesta xifra seria la més baixa en aquest mes des del 2007 i la segona baixada de l'atur en 46 anys, després de la registrada el 2021. Respecte a l'any passat, el total de desocupats ha caigut en 29.964 persones (-7,9%). D'altra banda, les afiliacions han pujat per segon mes en 4.031 persones (+0,11%), segons les dades del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social.

Segona comunitat on més cau l'atur

Si comparem les xifres d'octubre d'aquest any amb l'any anterior, els empleats han augmentat un 3,35%, una tendència que també es veu reflectida al conjunt de l'Estat amb 103.499 afiliacions més que al setembre (+0,51%) i 593.196 més que els registres de l'any passat (+3,01%). D'aquesta manera, s'acumulen 18 mesos consecutius d'augment d'ocupació. L'atur també baixa un 0,9% respecte al setembre.

En el desè mes de l'any Catalunya ha estat la segona comunitat de l'Estat on més ha baixat l'atur en xifres absolutes, només superada per Andalusia. Per darrere de Catalunya, s'ha situat Extremadura i Múrcia. La desocupació ha caigut a totes les demarcacions, encapçalades per Lleida, on ha disminuït un 5,2%; seguit de Girona (-4,9%); i Tarragona (-3,3%). Per últim, a Barcelona ha baixat lleugerament (-0,8%).

01.21 min L'ocupació aguanta al tercer trimestre de l'any | CLIMENT SABATER

La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha celebrat que les dades d'atur del mes d'octubre són "molt positives". "Són molt bones dades per a la ciutadania i segurament són molt males dades per als malastrucs de l'Apocalipsi, que és igual què passi al país que ens estan dient tot el dia que tot va malament", ha dit aquest dijous en una entrevista a La Hora de la 1 de TVE.