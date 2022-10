L'ocupació aguanta tot i el repunt de l'atur

Cara i creu de les dades de l'EPA a Catalunya del tercer trimestre de l'any. Per un costat, la taxa d'atur repunta moderadament fins al 9,31%, 3 dècimes menys que en el conjunt d'Espanya, després que entre juny a setembre 4.700 persones hagin engreixat les llistes d'aturats.

Més ocupació

En canvi, la dada positiva és que tot i el context de crisi econòmica, Catalunya ha estat de la segona comunitat on més creix l'ocupació, concretament amb 38.800 més, bàsicament perquè hi ha més persones buscant feina. En comparació amb l'any passat, s'incrementa un 2,31%, és a dir, hi ha 80.000 nous ocupats.