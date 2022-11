Caiguda rècord de l'atur durant l'octubre

Catalunya és la segona comunitat on més ha baixat. Ho fa de més de 6.300 persones, i es trenca així la dinàmica de tres mesos a l'alça. En total hi ha 348-000 aturats, la xifra més baixa per un octubre dels darrers 15 anys. L'ocupació també reflota al conjunt d'Espanya amb una reducció històrica en un mes tradicionalment dolent. Hi ha 2.914.000 aturats, 27.000 menys que el mes anterior.