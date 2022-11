Les fotografíes més impactants del World Press Photo 2022

Les comunitats indígenes, les cultures tradicionals i les qüestions identitàries són les principals protagonistes de l'edició d'enguany del ‘World Press Photo 2022’. El més prestigiós concurs anual de fotografia periodística, mostra les seves imatges guanyadores al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) fins a l’11 de desembre.

Organitzada per la Fundació Photographic Social Vision la mostra arriba a la capital catalana després d’haver viatjat arreu d'un centenar de ciutats del món. Temes com la crisi mediambiental, els conflictes bèl·lics i les protestes ciutadanes també protagonitzen la divuitena edició de la mostra.

L'exposició mostra treballs, majoritàriament inèdits al nostre país, triats per la seva qualitat visual i que ofereixen diversos punts de vista sobre l'actualitat. Mirades múltiples i panoràmiques que conviden a la reflexió, especialment enriquida en les visites guiades. La mostra reuneix les fotografies i les produccions multimèdia guanyadores del concurs, incloent-hi totes les guanyadores regionals, de les quals el concurs destaca quatre guanyadores globals.

El millor del fotoperiodisme

L'edició ha rebut 65.000 imatges de 4.000 fotògrafs. Aquest any ha canviat d'estratègia, dividint el món en sis regions, per assegurar una major representació dels autors i prioritzar els formats i no les temàtiques. Trobem treballs com el d'Amber Bracken, premiat amb la millor fotografia de l'any, que ret tribut als infants indígenes que van morir en l'Escola residencial de Kamloops, a Columbia Britànica.

Millor fotografia de l'any d'Amber Bracken

El treball guanyador del reportatge gràfic de l'any, de Matthew Abbott, retrata les cremes controlades de males herbes per prevenir incendis forestals per part dels indígenes australians.

Presentant el treball guanyador a llarg plaç ha estat el fotògraf brasileny Lalo de Almeida. “Distopía amazónica”, és el seu títol i retrata des del 2013 el procés de deforestació i la sobrexplotació de l'Amazònia brasilera, coincidint amb les polítiques medioambientals regressives del govern de Jair Bolsonaro.

¿Distopía amazónica¿ de Lalo de Almeida

La directora de la Fundació Photograhpic Social Vision, Sílvia Omedes, ha explicat que preveuen que unes 50.000 persones visitin l’exposició a Barcelona que des del passat abril que viatja arreu del planeta. Per la directora de la fundació, en aquesta edició hi ha fotografies estèticament “molt potents” que expressen històries que poden ser “molt importants” per a tothom qui visiti el CCCB. En aquesta fotogaleria podeu veure algunes de les millors imatges d'aquest any.

L’exposició ha ampliat el programa de visites guiades presencials al públic general i, segons han explicat, bona part de les hores destinades als centres escolars ja estan reservades. Com a activitat paral·lela de l'exposició, el 30 de novembre se celebrarà el debat ‘El fotoperiodisme a la guerra d'Ucraïna’, amb els fotoperiodistes Santi Palacios, Oksana Parafeniuk i Ricardo García Vilanova.