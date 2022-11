La comissió de l’Estatut del Diputat del Parlament ha activat, per primera vegada, el procediment per sancionar el diputat de Junts, Francesc de Dalmases, per violació del codi de conducta de la institució. La comissió ha acordat obrir una investigació per l’esbroncada a una periodista de TV3 que es va sentir intimidada.

L’informe final haurà d’esperar Els grups acorden per "consens" elaborar un informe sobre les conseqüències després que Dalmases hagi admès els fets a través d’una missiva dirigida a la mateixa comissió. L’informe final no es podrà redactar fins que no comparegui el mateix diputat de Junts, però Dalmases segueix de baixa per risc d'infart. Setge sobre Francesc de Dalmases Presidida pel diputat Jaume Alonso Cuevillas, la comissió ha d'analitzar si Dalmases, que ja va dimitir com a vicepresident de Junts per aquest cas, va incomplir el Codi de Conducta al qual estan subjectes els electes, i serà la Mesa del Parlament la que decidirà si escau a sancionar a Dalmases, que pot anar des d'una amonestació pública a una multa d'entre 600 i 12.000 euros.