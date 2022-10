L'advocada Magda Oranich admet que es va sentir intimidada per les pressions que va rebre de Laura Borràs un cop va remetre l'informe del cas Dalmases: "M'he sentit intimidada, però no em vull fer famosa per dir que Laura Borràs m'ha pressionat".

Oranich assegura que no va voler entregar l'informe a temps perquè Borràs el pogués fer servir a la comissió de la Corporació: "Em va trucar un dia perquè canviés o fes altres coses, dic, fins aquí hem arribat". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, l'advocada diu que a banda de tenir l'informe "a temps per pressionar la Comissió", Borràs també qualificava els fets "com una discussió acalorada".

En una entrevista al programa Aquí Parlem, Laura Borràs es va referir al cas de Francesc de Dalmases: "El que he llegit que ha passat no ho he viscut". "Estem parlant d'una agressió que no ha tingut lloc" i va qualificar de "lamentable acarnissament" el que s'estava sotmetent a Dalmases.

El diputat de Junts, Francesc, Dalmases, va ser investigat pel partit per "intimidar" la directora d'un programa de TV3 després d'una entrevista a Borràs. Dalmases va acabar dimitint aquest dimarts a la tarda dels seus càrrecs a Junts i com a membre de la Comissió del Parlament sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Oranich assegura que hi ha un patró de conducta de Dalmases: " L'informe no fa sang . La culpa és el comportament ". L'autora de l'informe diu que altres diputades de Junts li han acreditat " crits" i males formes per part de Dalmases, però ella s'ha centrat només en l'episodi al programa FAQS de TV3 : "A mi m'han dit que sí, que hi ha un patró."

"Hauria d'haver dimitit fa temps"

Sobre la dimissió del vicepresident de Junts, Oranich considera que és un primer pas per reconèixer "que no t'has comportat bé" i li retreu no haver-ho fet abans: "Quan veus que hi ha tantes denúncies, que t'has equivocat, has de prendre alguna mesura, no anar deixant passar".

Oranich lamenta que s'hagi posat el focus en l'informe i no en el comportament de Dalmases: "Em demanen un informe, el faig i resulta que la culpa és de l'informe i no de la persona que no s'ha comportat".