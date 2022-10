Magda Oranich: "La dimissió de Dalmases és un primer pas"

L'advocada Magda Oranich lamenta que s'atribueixi la culpa de la dimissió de Francesc de Dalmases com a vicepresident de Junts per Catalunya. "L'informe no fa sang. La culpa és el comportament", diu l'autora del text que va encarregar el partit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que hi ha diputades que li han denunciat el comportament de Dalmases i assegura que hi ha un patró en el comportament del diputat amb altres companyes, però que no ho ha incorporat a l'informe en tractar-se d'altres casos. L'advocada també ha detallat les pressions de Junts i la seva presidenta Laura Borràs, que volia l'informe abans per "pressionar a la comissió". "Ja no vaig agafar més el telèfon", ha assegurat, admetent que es va sentir intimidada per les pressions.