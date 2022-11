Els Mossos d'Esquadra impulsen dos protocols interns per abordar i uniformitzar les intervencions policials en casos de desnonaments i ocupacions. Els nous documents contemplen mantenir la intervenció de les unitats d'ordre públic en situacions "d'última necessitat".

Així ho ha assegurat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en roda de premsa amb el comissari en cap, Eduard Sallent, on han explicat que els màxims responsables dels dispositius seran els caps de les àrees bàsiques policials, que hauran de seguir uns criteris unificats per tot Catalunya.

El conseller ha recordat que en els últims cinc anys, entre el 2016 i el 2022, s'han fet més de 73.700 desnonaments a Catalunya, només el 20 %, uns 15.000, han requerit presència policial, i només 601 han requerit la intervenció dels antiavalots, el 0,8% del total.

El conseller d'Interior ha assegurat que és el primer protocol d'aquest tipus en un cos policial i han estat avalats per la Fiscalia Superior de Catalunya. Tindran en compte si es tracta d'ocupacions flagrants, que són delictives, o de desnonaments de famílies vulnerables.

Quan un jutge ordeni un desnonament d'una família vulnerable la Comissaria General d'Informació avaluarà el possible risc d'incidents i la classificarà en un dels tres grups que s'han categoritzat: cap protesta, protesta pacífica i protesta amb risc per a persones i béns.

La intervenció policial també serà "proporcional i gradual" i tindrà diferents fases. En primer lloc, hi actuaran els equips de mediació, en cas que sigui necessari, amb els agents de seguretat ciutadana. Finalment, si fos necessari, pels agents d'ordre públic de l'ARRO o la Brimo.

A més, els agents policials contactaran amb els serveis socials per saber si tenen coneixement del desnonament, tot i que l'obligació de fer-ho és dels jutjats.

La Brimo actuarà en les ocupacions en última instància i en situació de risc

Per reforçar la protecció de persones vulnerables han detallat la funció de la Unitat Central d'Intervenció en Conflictes d'Habitatge, en marxa des de 2021. Això no implicarà, però, que les unitats antidisturbis deixin d'actuar, la novetat diuen és que intervindran d'ofici, sinó com a últim recurs. L'actuació de les unitats d'intervencions havia estat molt qüestionada, el conseller ha detallat que ho faran en l'última instància en situació de risc.





La nova unitat central estarà adscrita a l'àrea tècnica de seguretat ciutadana dels Mossos, i estarà formada per un caporal i tres agents. Farà feina bàsicament d'anàlisi i donarà pautes a les ABP, que seran les encarregades de decidir el dispositiu concret de cada cas.

Aquesta nova unitat central farà canviar l'actitud del cos policial davant dels desnonaments, han explicat. Si fins ara l'actuació sempre era reactiva, ara es farà una anàlisi prèvia per conèixer el fenomen de les ocupacions i els desnonaments.