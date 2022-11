Colau, "perplexa" per la reobertura de la causa per la concessió de subvencions

00:42

L'alcaldessa de Barcelona ha mostrat la seva sorpresa per la reobertura de la causa judicial arxivada per la concessió de subvencions a entitats socials.

Ada Colau ha mostrat la seva sorpresa i perplexitat per la reobertura de la causa judicial arxivada per la concessió de subvencions per la via directa a entitats socials. L’alcaldessa demana ara la col·laboració ciutadana per descobrir qui hi ha al darrere dels litigants | Maite Boada