Després de 40 dies de tardor ha arribat la primera nevada significativa de la temporada al Pirineu i una davallada important de les temperatures per situar-les al nivell que els és propi per al mes de novembre.

A la Vall d'Aran els termòmetres han baixat fins als zero graus a 1.500 metres, i fan falta cadenes per circular pel Port de la Bonaigua. L'acumulació de neu d'entre 10 i 15 centímetres no serveix per donar per inaugurada la temporada d'esquí però sí per començar a preparar el terreny de cara a finals de mes i ja pensant en els ponts de desembre, de la Constitució i de la Puríssima.