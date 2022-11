El canvi climàtic avança a velocitat catastròfica. Aquesta és la conclusió amb què, el secretari general de l'ONU, donava la benvinguda als 200 països convidats a la COP27, aquest any a Egipte. Líders polítics d'arreu del món, entre els quals hi haurà el president nord-americà Joe Biden; la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, o el recentment nomenat ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, es reuneixen a la ciutat de Sharm el-Sheikh.

Al llarg de dues setmanes, està previst que s'avancin en diferents qüestions basant-se en els Acords de París de l'any 2015 i que es concretin mesures de suport per part dels estats més rics cap a la resta del món per fer front a la situació climàtica. Pedro Zorrilla Miras, expert en canvi climàtic i representant de Green Peace a la cimera del clima, determina dos temes on cal un acord en la trobada: que els més rics paguin més i reduir emissions.

La temperatura del planeta La COP27 arriba després del darrer informe de l'Organització Meteorològica Mundial. Aquest constata que els darrers 8 anys van pel camí de ser els més càlids des que hi ha registres per l'acumulació de gasos d'efecte hivernacle. De fet, els efectes del canvi climàtic s'han intensificat: el nivell del mar puja de forma accelerada, les glaceres europees tenen un desgel sense precedents i els fenòmens meteorològics extrems, com les onades de calor o les sequeres, són cada cop més devastadores. Els últims 8 anys, camí dels més càlids mai registrats Una altra de les qüestions en què es pretén fer més avenços és el finançament, un tema que fins ara no ha acabat de quallar del tot. En les darreres cimeres, els països més desenvolupats es van comprometre a invertir almenys 100.000 milions de dòlars anuals (al voltant de 101.500 milions d'euros) fins a l'any 2020 a les economies més necessitades per ajudar-les a reduir les seves emissions i preparar-se per al canvi climàtic. L'objectiu no es va assolir –les ajudes l'any 2020 van arribar als 86.800 milions d'euros- i es va posposar fins al 2023.

El record de l'anterior cimera de Glasgow La cimera celebrada l'any passat a la ciutat escocesa de Glasgow va ser qualificada per alguns de "fracàs", ja que no es va acabar concretant un pla contundent per eliminar l'ús del carbó. De fet, des de la mateixa organització diverses veus van reconèixer que pocs dels participants van tornar-ne "completament satisfets" i van criticar que la voluntat política va ser "insuficient per superar les profundes contradiccions entre països". Amb aquest record encara present, han estat diverses les veus que han volgut posar en relleu la importància de la cimera d'enguany per evitar que es repeteixi una trobada que va deixar un sabor agredolç en bona part dels presents. La cimera del clima de Glasgow comença amb poques esperances i grans absències

Manifestacions i protestes Grups de manifestants vegans s'han concentrat on se celebra el Congrés del clima. Segons Amnistia Internacional, en els darrers dies, 150 persones han estat detingudes per aquest motiu. També a Amsterdam un centenar de persones ha bloquejat l'enlairament d'alguns vols privats. I a Madrid, dues persones de la plataforma "Activistes de futur vegetal" van enganxar aquest dissabte les seves mans al marc de "Las Majas" de Goya, al museu del Prado.