Els últims 8 anys, camí dels més càlids mai registrats

Coincidint amb l’inici de la cimera del clima d’Egipte (COP27), l’Organització Meteorològica Mundial (WMO) ha publicat una versió provisional de l’Estat del Clima mundial el 2022. Aquest conclou que arran de l'augment continuat de les concentracions de gasos d'efecte hivernacle i de la constant acumulació de calor, els darrers vuit anys van camí de ser els vuit anys més càlids dels que se'n té constància.

Aquest 2022, onades de calor extremes, sequeres i inundacions devastadores han afectat milions de persones i han ocasionat pèrdues valorades en milers de milions, segons la versió preliminar d’aquest informe

Les concentracions dels de diòxid de carboni no paren de créixer. L’any passat van tornar a assolir nivells sense precedents, superant les 415 ppm de mitjana a escala global. L'augment anual de la concentració de metà va ser el més alt mai registrat. L’increment de gasos d’efecte hivernacle van estrictament lligats amb l’increment de la temperatura del planeta.

La temperatura, no només pujar en l’atmosfera, també als mars i oceans. El 2021, la calor oceànica va assolir nivells rècord . Cal destacar la velocitat especialment elevada a què s'han escalfat les aigües durant els darrers 20 anys. “Com més gran sigui l'escalfament, pitjors seran les conseqüències. Els nivells de diòxid de carboni a l'atmosfera són tan elevats que amb prou feines podrem limitar l'escalfament a 1,5 °C, l'objectiu menys ambiciós de l'Acord de París”, afirma el secretari general de l'OMM, professor Petteri Taalas.

Actualment, la temperatura mitjana mundial del 2022 supera en aproximadament 1,15 ºC la mitjana del període preindustrial (1850-1900). Arran del refredament causat per un infreqüent triple episodi de La Niña , és probable que el 2022 sigui “només”, segons la WMO, el cinquè o sisè any més càlid del que es té constància. Tot i això, això no inverteix la tendència a llarg termini: “és només qüestió de temps fins que es bati el rècord d'any més càlid mai registrat”, asseguren.

Les conseqüències climàtiques, cada cop més alarmants

El nivell del mar ha pujat 10 mm des de gener del 2022, i aquest any ha marcat un nou màxim històric. Les dades conclouen que des de 1993, la velocitat d’augment del nivell del mar s’ha multiplicat per dos. De fet, el 10% de l'increment del nivell del mar registrat a escala mundial des que es van començar a obtenir mesuraments per satèl·lit, fa gairebé 30 anys, es concentra en els darrers dos anys i mig.

Les glaceres dels Alps també s’estan veien greument afectades aquest 2022 amb un desglaç sense precedents. Pel que fa al mantell de gel de Groenlàndia, enguany perd massa per 26è any consecutiu, i per primera vegada en un mes de setembre, al setembre es van registrar pluges en lloc de nevades.