Catalunya ha viscut l'octubre més càlid

El 2022 acabarà, molt probablement, com l'any més càlid des que hi ha registres. L'octubre serà un dels mesos de l'any que haurà a ajudat a disperar la temperatura. De fet, deixem un mes ple de rècords. A l’Observatori Fabra de Barcelona ha estat l’octubre més càlid de la seva sèrie climàtica centenària. En 108 anys no havia fet tanta calor. La mitjana ha estat de 20,7 ºC, +3.6ºC per sobre l'habitual, superant la del 2014, 2013 i 2001.

Una primera posició que també se l’emporta la temperatura de l’aigua del mar. A l’Estartit aquest octubre ha estat de 21,3 ºC, la més alta des de 1974, una dècima més alta que la del 2014.

Rècord de temperatura de l'aigua del mar a l'Estartit

Rècord a Lleida i a Banyoles A Lleida també s'ha viscut l'octubre més càlid dels últims 83 anys. La temperatura mitjana ha estat de 20.3 ºC, per tant, quatre graus per sobre l'habitual. A més, cal destacar que durant 22 dies s'han superat els 25 ºC de temperatura màxima, tot un rècord. El 27 d'octubre al migdia es va anotar un valor de 31 ºC, la temperatura màxima per damunt de 30 ºC més tardana des que hi ha registres. A Banyoles, la temperatura mitjana a l'octubre no ha baixat dels 20 ºC, també un rècord absolut amb dades des de 1950. L'anterior rècord datava de l'any 2006 amb 19,9 ºC.