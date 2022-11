El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, explica que ha demanat sovint "i de manera reiterada" al secretari general del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que aclareixi si anul·larà la reforma laboral en cas d'arribar al govern: "No ha contestat i he de pensar que sí". Pepe Álvarez diu que manté l'esperança que el Partit Popular "torni a una situació raonable" abans de les eleccions: "El PP no ha assumit la reforma laboral". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Álvarez recorda que abans de la reforma, 5 de cada 100 contractes eren indefinits i després de la reforma són 50 de cada 100.

"L'oferta del 3,5% a la CEOE avui no la podríem fer" Pepe Álvarez assenyala el "rècord de beneficis de totes les empreses" segons les dades del Banc d'Espanya i reclama apujar els salaris entorn del 4,5%: "Les empreses traslladen l'augment del cost de la vida als preus. Volem que els beneficis es reparteixin". Álvarez recorda que la patronal CEOE es va aixecar de la taula de la negociació quan els sindicats reclamaven el 3,5% i que avui "no la podríem fer". El secretari general d'UGT també reclama apujar el Salari Mínim Interprofessional -SMI- a 1.100 euros per ajudar a la gent davant l'augment de la inflació. "Amb un salari de 1.000 euros no es pot viure". “☕ Pepe Álvarez critica que les empreses traslladin l'augment del cost de la vida als preus | @SG_UGT @UGT_Comunica @ugtcatalunya



Volem que els beneficis es reparteixin, que no es traslladi a l'IPC.





Álvarez diu que els acords d'augments salarials en els sectors on hi ha presència sindical s'està fent entorn del 4 o el 4,5% i per això no tindria sentit plantejar una vaga general "perquè s'estan signant acords en alguns sectors".