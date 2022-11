Pepe Álvarez: "El PP no ha asumit la reforma laboral"

Pepe Álvarez creu que el Partit Popular no ha assumit la reforma laboral. Explica que Feijóo no li ha esclarit si anul·larà aquesta mesura en cas de governar, però espera que el PP torni a una situació "raonable". El secretari general d'UGT defensa la pujada del Salari Mínim Interprofessional als 1.100 euros per ajudar a la gent davant la inflació. "Amb un salari de 1.000 euros no es pot viure", ha dit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, critica que les empreses traslladin l'augment del cost de la vida als preus: "Volem que els beneficis es reparteixin". Descarta una vaga general a l'estil tradicional que coneixem perquè "no tindria cap sentit". Reclama una majoria parlamentària a Catalunya per aconseguir l'estabilitat: "Interessa tenir uns pressupostos enllestits i amb una majoria". I creu que toca una majoria d'esquerres: "No és per raons nacionals, és per raons de classe". Insisteix que la CEOE s'ha aixecat de la taula de la negociació dels convenis col·lectius i ara estan encallats en l'oferta de 3,5%, que ara diu que no podrien fer. Álvarez diu que els acomiadaments de Twitter a Espanya són nuls i que a Elon Musk no li quedarà remei a readmetre els treballadors. "Hi ha ignorància i prepotència. Aquests multimilionaris pensen que poden fer el que poden", etziba.