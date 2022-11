Son muchos los vocalistas de grupos musicales que han cantado canciones que no les gustaban, como Ana Torroja, que nunca soportó 'La fiesta nacional' o Coque Malla, que está harto de cantar 'No quiero vivir sin ti'. Pero las sorprendentes declaraciones que Amaya Uranga hace en el documental que Lazos de sangre dedica a Mocedades y El Consorcio llaman mucho la atención. Sorprenden porque habla de 'Amor de hombre', uno de los mayores éxitos del grupo, que gustó y sigue gustando a distintas generaciones. Es uno de los temas más populares de la música española, que va mucho más allá de ser carne de karaoke. Se grabó en 1982 y forma parte del disco al que da título. Curiosamente, la canción está basada de un intermedio de la zarzuela 'La leyenda del beso', compuesta en 1924, y letra Luis Gómez-Escolar, del grupo Aguaviva, escribió la letra. Una letra que a Amaya no le gustaba, y no le gusta. "Me da un poco de cosa", dice en el documental.

'Amor de hombre' es una balada romántica, con mucha orquestación musical, que habla de la dependencia en el amor, del miedo al abandono, de la toxicidad de las relaciones que pasan del amor al odio. "Para ella era una letra incómoda", dice María Bravo, hija de Sergio y Estíbaliz, y sobrina de Amaya Uranga, y dice que en alguna ocasión llegó incluso a cambiar la letra cuando la interpretaba en los conciertos. "A Amaya lo le gustaba cantar esa canción por razones obvias. Es la sumisión de la mujer ante un hombre que sabe que la engaña. Y ella está todavía capacitada para perdonarle si él le dice que no va a volver a suceder. ¡Eso hoy es objeto de debate!", señala el cantante Ramoncín.

Letra de 'Amor de hombre'

Ay, amor de hombre

Que estás haciéndome llorar una vez más

Sombra lunar, que me hiela la piel al pasar

Que se enreda en mis dedos

Me abrasa en su brisa

Me llena de miedo

Ay, amor de hombre

Que estás llegando y ya te vas, una vez más

Juego de azar, que me obliga a perder o a ganar

Que se mete en mi sueño

Gigante pequeño

De besos extraños

Amor, amor de hombre

Puñal que corta mi puñal, amor mortal.

Te quiero

No preguntes por qué ni por qué no.

No estoy hablando yo

Te quiero

Porque quiere quererte el corazón

No encuentro otra razón.

Canto de gorrión

Que pasea por mi mente

Anda ríndete

Si le estás queriendo tanto.

Ay, amor de hombre

Que estás haciéndome reír una vez más.

Nube de gas, que me empuja a subir más y más

Que me aleja del suelo

Me clava en el cielo

Con una palabra.

Amor, amor de hombre

Azúcar blanca, negra sal, amor vital

Te quiero

No preguntes por qué ni por qué no.

No estoy hablando yo

Te quiero

Porque quiere quererte el corazón

No encuentro otra razón.

Canto de gorrión

Que pasea por mi mente

Anda ríndete

Si le estás queriendo tanto.

¿Quién no ha cantado esta letra? ¿Quién no ha tarareado su melodía? ¿Quién no ha intentado hacer las segundas voces en el estribillo? Como decimos, 'Amor de hombre' de Mocedades es un clásico de la música española, un tema que no envejece, que no tiene edad.