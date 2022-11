Nena Daconte: "Ya estoy preparando el siguiente disco"

Casi perfecto es el título del nuevo álbum de Nena Daconte que saldrá a la luz en marzo de 2023. Un disco con un sonido noventero que “está lleno de referencias de esa época” debido a que es la música que hace feliz a la cantante. ¿Por qué buscó inspiración en esta década? “Como llevaba tanto tiempo sin hacer música quería volver a recuperar el amor que sentía por ella. Y yo pensaba, ¿Cuándo me nació a mí ese ese amor? En la época de los 90”

“El disco ya está grabado y ya está mezclado, por lo que de aquí a marzo sacaremos alguna canción más”. La artista afirma que se encuentra muy contenta con contenta con el resultado. Asimismo, tiene muchas ganas de que la gente escuche estas “canciones muy cañeras” producidas por Dani Alcover.

Nuevo adelanto de Casi Perfecto

“No, no, no quiero decir tu nombre por si me vuelves a atravesar aun así no quiero escapar de nada. Ya no recuerdo cómo era saltar” son algunos de los versos de “Al son de una guitarra”. Un single sobre el amor, pero uno que duele. “Es la típica canción que tengo yo sobre los amores no correspondidos”.