Mai Meneses, conocida como Nena Daconte, sigue teniendo mucho que darnos. En su reciente libro de memorias publica un desgarrador relato sobre los “límites de éxitos”, su desamor por la música, sus relaciones más tormentosas, sus miedos e inseguridades que provocaron que se desmoronase y se desviara por el camino de la autodestrucción, las drogas y el alcohol.

29.18 min Gente despierta - Nena Daconte nos presenta su libro 'Tenía tanto que darte' - Escuchar ahora

La escritura como terapia Nena Daconte volvió a desempolvar su cuaderno, pero, esta vez no lo hacía para componer canciones. Cogía una pluma y comenzaba a escribir su vida, la cante necesitaba poner en orden sus ideas y sanarse. Tras un mes de escritura en la que narro la historia de su vida lo guardó en un cajón. Y tras meses de olvido, cayó en sus manos el libro de Ángel Martín, tras su lectura decidió que debía publicar el suyo. “En mi libro, en la parte de salud mental es bastante importante, tiene bastante peso y pensé que igual que a mí el libro de Ángel me había ayudado y me había hecho sentirme menos sola. Por lo que pensé que a lo mejor mi libro podía servir”.

La cara b del éxito La fama no es todo un camino de rosas, también tiene su lado oscuro. Problemas de ansiedad, autoestima, fracaso, dificultad para gestionar el éxito… una serie de circunstancias pueden hacer que toques fondo y te lleven a consumir ciertas sustancias. Una etapa de autodestrucción que ha sufrido la artista y que relata en su libro. “Fueron muchas cosas, pero, sobre todo yo tenía un problema muy grande de inseguridad, la autoestima muy baja y entonces empecé a desarrollar el síndrome de la impostora. Entonces todo lo que me pasaba pensaba que no me lo merecía, que no estaba capacitada para estar en el lugar en el que estábamos en ese momento. Todo eso me hizo mucho daño y poco a poco pues he tenido que ir trabajándolo”.

Ser tan autocrítica le destruyó la vida La cantante reconoce que siempre ha sido muy autocritica y sumado a su baja autoestima no le permitía vivir en consonancia. Pero, gracias a ayuda psicológica ha conseguido “pasar de la oscuridad a la luz”. “Hay que pedir ayuda cuando uno se encuentra ante un problema, ante algo que no sabe gestionar y a partir de ahí hacer un trabajo de terapia. Yo leía muchos libros de autoayuda, a mí me ayudaron mucho. Y poco a poco, he ido saliendo. He ido teniendo más amor hacia mí y e intentando no destruirme”.

El tormento de su relación sentimental con Kim Falo No solo formaron el dúo, que les catapultó a la fama, sino que fueron pareja. En su libro habla de esa relación tóxica que le perjudicó en muchos momentos. “Al principio la verdad que era una relación muy buena. Él me apoyaba mucho, me animaba siempre en todo. Pero, cuando dejamos de ser pareja como que empezamos a distanciarnos y las cosas empezaron a ir regular”.